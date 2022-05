Gdy w 1989 r. Polska jako pierwszy kraj bloku sowieckiego powołała niekomunistyczny rząd i weszła zdecydowanie na drogę budowy kapitalistycznej gospodarki rynkowej, jedną z przeszkód na tej drodze był brak banków w pełnym tego słowa znaczeniu i brak kadr mających kompetencje w zarzadzaniu bankami w gospodarce rynkowej. Aby przełamać tę barierę, rząd starał się przyciągnąć know-how z banków zagranicznych, zachęcając je do wchodzenia do Polski zarówno w formie inwestycji greenfield, jak i poprzez przejmowanie prywatyzowanych banków państwowych. W efekcie Polska zbudowała sprawny i nowoczesny system bankowy, w którym większość aktywów znalazła się w rękach banków zagranicznych.

Sytuacja zdominowania sektora bankowego przez banki zagraniczne jest typowa dla bardzo małych krajów takich jak np. Luksemburg czy Malta. W krajach średniej wielkości występuje już rzadziej, a w dużych gospodarkach już jej się prawie nie spotyka. Na początku okresu transformacji Polska, mimo dużej liczby ludności, była gospodarką co najwyżej średniej wielkości – w 1990 r. pod względem bieżącego PKB zajmowała 13. miejsce w grupie 27 krajów, które dziś tworzą Unie Europejską. W okresie transformacji polska gospodarka systematycznie rosła i obecnie jest szóstą pod względem wielkości gospodarką w UE i 21. największą gospodarką świata. Mając sektor bankowy zdominowany przez banki zagraniczne, Polska stawała się dużą gospodarką o strukturze sektora bankowego typowej dla bardzo małego kraju. Zarazem, w międzyczasie wykształciły się i zdobyły doświadczenie nowe pokolenia polskich menedżerów zdolnych do zarządzania bankami. Powstał silny i relatywnie kompetentny nadzór bankowy. Nie było już więc powodów, by banki w Polsce musiały być zarządzane z zagranicy.

Ujawniły się jednak również negatywne strony faktu, że dwie trzecie aktywów sektora bankowego w Polsce należało do banków kontrolowanych przez zagraniczne grupy bankowe. Decyzje dotyczące polityki kredytowej tych banków były kształtowane przez zagraniczne centrale pod wpływem sytuacji w ich macierzystych krajach, niezależnie od sytuacji w polskiej gospodarce. W dwuleciu 2009–2010 banki mające centrale za granicą w krajach przeżywających głęboki kryzys obniżyły kredyt dla przedsiębiorstw w Polsce o ponad 12 proc., mimo że w tym czasie polska gospodarka – choć nieco zwolniła – nieprzerwanie rosła i produkt krajowy brutto zwiększył się o prawie 6 proc. W tym samym dwuleciu polskie banki kontrolowane lokalnie (państwowe, prywatne i spółdzielcze) zwiększyły znacznie kredyt dla przedsiębiorstw, jednakże nie mogło to zrównoważyć zacieśnienia kredytowego ze strony dominującej grupy banków kontrolowanych z zagranicy. W efekcie nastąpił kilkuprocentowy spadek kredytu dla przedsiębiorstw całego sektora bankowego, co nie było racjonalne w ówczesnej sytuacji polskiej gospodarki. Również w późniejszych latach dynamika kredytu dla przedsiębiorstw w bankach kontrolowanych z zagranicy była w porównaniu z dynamiką w bankach kontrolowanych lokalnie znacznie bardziej procykliczna, a jej zmiany wydawały się powiązane bardziej z dynamiką PKB Eurolandu niż PKB Polski. Te anomalie wskazują, że dominacja banków kontrolowanych z zagranicy może zakłócać prawidłowe wypełnianie przez sektor bankowy funkcji pośrednictwa finansowego.

W 2011 r. autor niniejszego tekstu był współautorem propozycji, aby w sytuacji wycofywania się zagranicznego inwestora strategicznego z dobrze funkcjonującego banku w Polsce władze nadzorcze nie wyrażały zgody na przekazanie kontroli innemu inwestorowi strategicznemu, lecz dopuszczały sprzedaż akcji w formule rozproszonej przez giełdę. Strategię tę nazwano „udomowieniem”, podkreślając, że nie chodzi o to, by inwestorzy krajowi mieli większość akcji, lecz o to, by bank nie był kontrolowany przez żaden zewnętrzny podmiot, a jego faktycznym centrum zarządczym stały się zarząd i krajowa centrala.