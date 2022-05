Szczególną rolę mają tu prowadzone we współpracy z PAIH lokalne centra obsługi inwestora, najczęściej zarządzane przez marszałków województw albo należące do nich spółki. Dobrym przykładem jest Invest in Pomerania. To projekt, zainicjowany lata temu przez Gdańsk , Gdynię, Sopot oraz województwo pomorskie i lokalną specjalną strefę ekonomiczną, którego ideą było likwidowanie barier administracyjnych oraz wykorzystanie potencjału metropolii jako całości. Lokalni włodarze wiedzą, że dla inwestorów zagranicznych, nieznających ani polskiego ustroju, ani specyfiki lokalnej, aglomeracja stanowi jeden organizm o trudno rozpoznawalnych granicach wewnętrznych. Invest in Pomerania działa na zasadzie tzw. one-stop-shop i oferuje bardzo różnoraką pomoc – od opracowania raportu informacyjnego, przez dobór i wskazywanie dostępnych zachęt i grantów inwestycyjnych, aż po spotkania z już działającym biznesem i lokalnymi władzami.