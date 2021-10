Ostatecznie zdecydowano jednak o przedłużeniu misji Przyłębskiego - o kolejny rok. Było to już drugie przedłużenie kontraktu, bo ten czteroletni wygasł przed rokiem. Wygrało więc podejście, by decyzję odłożyć, przynajmniej do ukonstytuowania się nowego rządu w Berlinie. Obecny ambasador w Niemczech to postać budząca kontrowersje. W 30. rocznicę traktatu o dobrym sąsiedztwie w przemówieniu w parlamencie Brandenburgii, kraju związkowego graniczącego z Polską, Przyłębski wytoczył ciężkie działa, mówiąc, że „niemiecka telewizja publiczna, finansowane ze środków publicznych radiostacje oraz czołowe gazety piszą o Polsce jako kraju niemal totalitarnym, kraju bezprawia i upadku demokracji”. Jego zdaniem to, z czym naprawdę mamy w Polsce do czynienia, to swego rodzaju „zdrada elit”, w tym „rokosz” sędziów, którzy porzucili ideały swego zawodu.