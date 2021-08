Część z nich już koczuje na lotnisku, część nie, a jeszcze inni mają kontakt tylko z pracownikami PAH lub ze mną, a nie z przedstawicielami rządu polskiego. Chaos jest olbrzymi, trudno powiedzieć, jak będzie na miejscu. Przedstawiciele państwa polskiego na miejscu nie powinni mieć zbyt urzędniczego podejścia do całej sprawy. Trzeba będzie myśleć nieszablonowo, poza utartymi schematami. Sytuacja jest dramatyczna, nikt nie jest w stanie zagwarantować tym ludziom bezpieczeństwa. Jest na tyle płynna, że sami talibowie nie do końca wiedzą, co się wydarzy. Powstają jakieś ciała z odchodzących elit afgańskich, tam jest m.in. były prezydent Hamid Karzaj, i to one mają negocjować porozumienie z talibami, którzy w ciągu tygodnia zajęli Afganistan praktycznie bez żadnego wystrzału.