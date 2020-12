Kiedy wiosenny lockdown minął, przepisy jednak pozostały. Sklepy, restauracje, hotele i galerie wznowiły działalność, ale nadal nie płaciły – bo specustawa o COVID-19 nadal nie pozwalała OZZ wystawiać rachunków. Spowodowało to w efekcie drastyczny spadek wpływów do OZZ. A to oznacza, że poszkodowanymi są przede wszystkim twórcy, do których wpływy z pobranych opłat z tytułu praw autorskich i pokrewnych miały trafić.