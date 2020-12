Co ważne, tarcza 6.0 wskazuje, że do czasu przyjęcia budżetu na 2021 r. podstawą gospodarki finansowej JST jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Rozwiązanie to zostało wprowadzone poprawką senacką. Samorządowcy wnosili o jej wprowadzenie na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.