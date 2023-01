Kryzys to czas, kiedy właściciele i kierownicy jednostek podejmują decyzje związane z różnymi aspektami restrukturyzacji podmiotów lub ich działalności. Z reguły mają one poprawić płynność jednostki, usprawnić zarządzanie nią czy zmniejszyć ryzyko np. niewypłacalności kontrahenta, ale zdarza się i tak, że przedsiębiorcy postanawiają zawiesić, a nawet zlikwidować firmę. Każda taka decyzja ma swoje konsekwencje w podatkach, organizacji pracy czy wreszcie w księgach rachunkowych. O podatkowych czy finansowych decyzjach w czasach kryzysu pisaliśmy we wcześniejszych dodatkach. Dziś przedstawiamy, jak podjęte działania antykryzysowe opisać w ewidencji księgowej.