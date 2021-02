Metoda kasowa rozliczania VAT przez małego podatnika ma również zastosowanie do odliczania przez niego podatku naliczonego, wykazanego w fakturach wystawianych na jego rzecz przez kontrahentów – dostawców (i to zarówno w fakturach objętych procedurą kasową, jak i w zwykłych fakturach). Zgodnie z art. 86 ust. 10e, 11 i 13 ustawy o VAT prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej powstaje nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty za te towary (usługi). W razie braku odliczenia VAT naliczonego w ww. terminie mały podatnik może obniżyć VAT należny w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (w przypadku deklaracji kwartalnych przepisy nie zmieniły się od 1 stycznia br.). Obniżenie VAT należnego o VAT naliczony w terminie późniejszym niż wskazane terminy możliwe jest jedynie w drodze dokonania korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia VAT naliczonego, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym to prawo powstało.