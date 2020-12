MF dodało, że urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online.

"Termin na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej mija 1 stycznia 2021 r. Do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą wnioskować o przedłużenie terminu na ich zakup. Indywidualne decyzje w takiej sytuacji będą podejmować urzędy skarbowe" - zaznaczyło MF.

Resort wskazał, że zgodnie z ustawą VAT przedsiębiorcy z wyżej wymienionych branż mają obowiązek kupienia kas online. Z powodu pandemii koronawirusa, która odcisnęła skutki na całej gospodarce, ale szczególnie dotknęła m.in. branżę gastronomiczną, pierwotnie planowany termin 30 czerwca 2020 r. został wydłużony do 1 stycznia 2021 r.

Według ministerstwa branża gastronomiczna przygotowała się do zmiany przepisów. Zgodnie z danymi resortu ponad 85 proc. punktów jest już w kasy zaopatrzone.

"Mając jednak na względzie przedłużające się obostrzenia, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński zapowiedział, że choć termin wciąż obowiązuje, to ci przedsiębiorcy, których sytuacja jest szczególnie trudna, mogą wnioskować o indywidualne rozstrzygnięcia w tej sprawie" - podało MF.

O odroczenie zakupu kasy należy wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku, który należy złożyć do końca roku, konieczne jest wskazanie terminu, w którym nastąpi zakup kasy.

Na podstawie art. 48 par. 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

"Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania" - przypomina ministerstwo.