Rzecznik praw pacjenta (RPP) będzie mógł skuteczniej walczyć z pseudomedycyną. Wzrośnie wysokość nakładanych przez niego kar do 1 mln zł. Tak wynika z założeń projektu nowelizacji, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia.

„Podstawowym celem projektu jest przeciwdziałanie praktykom szkodliwym i niebezpiecznym dla zdrowia oraz życia ludzkiego” – argumentuje MZ.

Większe kompetencje

RPP otrzyma nowe kompetencje analogiczne do tych, które dziś ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi np. o możliwość wydawania ostrzeżeń publicznych, jeżeli strona postępowania dopuszcza się praktyki, która może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjentów. Kolejnym instrumentem wzmacniającym kompetencje RPP ma być wydawanie decyzji tymczasowych, które zobowiązują strony postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów do powstrzymania się od określonych zachowań.

RPP będzie mógł też skuteczniej walczyć z pseudomedycyną. Na celowniku rzecznika będzie nie każda działalność paramedyczna, lecz taka, która przewiduje udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień oraz stosowanie nieprawidłowych metod, np. przez przypisywanie im nieprawdziwych właściwości leczniczych.

RPP będzie miał też możliwość nałożenia kary pieniężnej już w decyzji o uznaniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów (a więc za samo naruszenie zakazu korzystania z nich).

„Obecnie rzecznik nakłada taką karę dopiero w przypadku braku zaniechania stosowania takich praktyk, co pod względem prewencji jest niewystarczające” – tłumaczy MZ.

Wyższe kary

Ponadto nową kompetencją RPP, również analogiczną do tej, którą dziś ma prezes UOKiK, będzie możliwość nałożenia na kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych kary pieniężnej w wysokości do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS. Tak się stanie, jeżeli osoba ta w ramach sprawowania swojej funkcji dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Co więcej, z uwagi na niezmienioną od 2009 r. wysokość maksymalną kar pieniężnych nakładanych przez RPP projekt będzie przewidywał ich zwiększenie – z 0,5 mln zł do 1 mln zł w przypadku sankcji nakładanej za naruszanie zbiorowych praw pacjentów, z kolei z 50 tys. zł do 100 tys. zł za nieprzekazanie wymaganych dokumentów. ©℗