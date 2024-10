Szef rządu powiedział, że urlop macierzyński mam wcześniaków będzie można wydłużyć od 8 do 15 tygodni.

Urlop macierzyński mam wcześniaków - co się zmieni?

Szef rządu powiedział, że urlop macierzyński mam wcześniaków będzie można wydłużyć od 8 do 15 tygodni. Zwrócił uwagę, że wcześniaki dużo czasu po narodzinach spędzają w szpitalu, a wraz z nimi ich rodzice. To sprawia, że potem czas spędzony z dzieckiem w ramach urlopu macierzyńskiego jest krótszy. Projekt, którym we wtorek zajął się rząd, ma to zmienić. "Fajnie coś dobrego zrobić dla tych najsłabszych" - podsumował Tusk.

Przepisy, o których powiedział, zapisane są w projekcie nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wedle obowiązujących przepisów rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługują takie same prawa jak tym, których dzieci przyszły na świat w terminie (po skończonym 37. tygodniu ciąży). Oznacza to między innymi konieczność rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w momencie porodu i możliwość przerwania go po ośmiu tygodniach.

Do rozwiązań zaproponowanych przez MRPiPS należy między innymi dodatkowy urlop macierzyński. Dla rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub tych, które w dniu narodzin ważyły mniej niż 1000 g, będzie to maksymalnie 15 tygodni.

Natomiast dla rodziców dzieci, które przyszły na świat przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży lub urodzonych o czasie, ale wymagających hospitalizacji - maksymalnie osiem tygodni.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego też do zmiany

Zmianie ulegnie także wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie dodatkowego urlopu - będzie on wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.

Projekt jest odpowiedzią na petycję, która do ministerstwa wpłynęła w listopadzie 2023 roku. Jej autorem była Fundacja Koalicja dla wcześniaka, podpisy pod nią złożyło blisko 16 tys. osób.

Równolegle w Sejmie trwają prace nad przygotowanym przez posłów Konfederacji projektem nowelizacji Kodeksu pracy - wydłużającej urlop macierzyński dla matek wcześniaków. W połowie września trafił on do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku urodziło się w Polsce ponad 270 tys. dzieci, z czego blisko 20 tys. przed zakończeniem 37. tygodnia ciąży. (PAP)

