Bogdan Rymanowski zapytał Tomasza Siemoniaka w rozmowie w Radiu ZET o to, czy strajk policjantów zagrozi bezpieczeństwu Polski odpowiada krótko: "Nie".

– Problem wakatów w policji odziedziczony po ośmiu latach rządu Prawa i Sprawiedliwości od czerwca-lipca ma tendencję pozytywną. Jest więcej chętnych i mniej odejść, także w dużych miastach. Średnia wakatów w całej Polsce to 14-15 proc., w większych garnizonach takich jak Warszawa dwadzieścia kilka procent. To jest bardzo dużo. Policja daje radę, to jest wielki wysiłek. Natomiast tak jak mówiłem od kilku miesięcy mamy do czynienia z bardzo pozytywną tendencją – mówił Tomasz Siemoniak.

"Żadnego protestu nie lekceważę"

Rymanowski zwrócił uwagę na wynagrodzenia policjantów i przypomniał o trwającym proteście Solidarności. Zapytał, czy jest szansa na 15-proc. podwyżki dla funkcjonariuszy.

– Jestem za jak najwyższymi podwyżkami. Z resztą o te 15 proc. w Radzie Dialogu Społecznego cała sfera budżetowa się upomina. Natomiast pamiętajmy, że niespełna rok temu, znaczące, bo 20-proc. podwyżki, a to była pierwsza decyzja rządu, zostały przyznane – powiedział, po czym dodał, że nie lekceważy żadnego protestu.

– Pracujemy nad nowym programem modernizacji, on powinien przynieść znaczące strumienie pieniędzy. Jest miliard złotych, które zapewnił Donald Tusk podczas Święta Policji. Rozpoczynamy negocjacje ze związkami też o kwestiach płacowych, bo te płace się bardzo spłaszczyły i nie motywują w policji. Policjanci nie chcą awansować – uzupełnił.

Następnie Siemoniak twierdził, że Solidarność policjantów jest w tej chwili podzielona i brakuje jej reprezentatywności.

Protest policjantów

Przypomnijmy: Krajowa Sekcja Policji "S" 9 października podczas konferencji prasowej poinformowała o wszczęciu akcji protestacyjnej. Na czym ona polega?

protest będzie miał trzy etapy. Pierwszy będzie polegał na dawaniu pouczeń zamiast karania mandatami sprawców wykroczeń. Kolejny to "Akcja włoska robota", czyli skrupulatne prowadzenie spraw, a trzecia to akcja stop telefon - czyli nieużywanie prywatnych telefonów do celów służbowych.

Dodatkowo funkcjonariusze wezmą masowo udział w policyjnym tygodniu krwiodawstwa – zaplanowanym na przyszły tydzień. Policjanci oczekują 15-proc. wzrostu płac, ale również zmian w zakresie uzyskania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz zmian sposobu naliczania wysokości emerytury.