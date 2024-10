Osoby pracujące wyłącznie na umowie zleceniu mogą uzyskać zasiłek chorobowy, ale na odmiennych zasadach niż pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę. Wyjaśniamy, komu przysługuje zasiłek chorobowy przy umowie zlecenie, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dokumenty są niezbędne do jego uzyskania.

Zleceniobiorcy, mimo że pracują na podstawie umowy zlecenia, mają możliwość uzyskania zasiłku chorobowego, pod pewnymi warunkami. Każdy zleceniobiorca, który chce skorzystać z płatnego L4, musi dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Proces ten różni się od zasad obowiązujących pracowników na etacie, ale nie jest skomplikowany. Przyjrzyjmy się szczegółom

Czy na umowie zleceniu można iść na zwolnienie lekarskie?

Odpowiedź brzmi: TAK. Podstawą prawną przyznawania zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców jest Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999 r. Zgodnie z jej przepisami, aby zleceniobiorca mógł skorzystać z zasiłku chorobowego, musi przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po opłaceniu składki przez okres 90 dni, uzyskuje on prawo do świadczenia chorobowego.

L4 na umowie zleceniu. Jak uzyskać zasiłek chorobowy? Warunki i dokumenty

Istnieje kilka zasad, których spełnienie daje prawo do płatnego L4 na umowie zleceniu. Aby zleceniobiorca mógł liczyć na zasiłek chorobowy, musi:

być zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ,

, mieć za sobą 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia (okres wyczekiwania),

nieprzerwanego ubezpieczenia (okres wyczekiwania), dostarczyć odpowiednie dokumenty, w tym formularz ZUS Z-3a w przypadku, gdy zleceniodawca nie jest płatnikiem zasiłków.

Ponadto, umowa zlecenie nie zobowiązuje zleceniodawcy do wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, co oznacza, że to ZUS wypłaca świadczenia od pierwszego dnia choroby.

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy na L4. Okres wyczekiwania

Choć standardowo prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po 90 dniach ubezpieczenia, istnieją pewne wyjątki, kiedy zleceniobiorca może uzyskać świadczenie od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem. Dotyczy to:

absolwentów szkół i uczelni, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia nauki,

osób, które doznały wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

posłów i senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Te wyjątki pozwalają na szybsze uzyskanie zasiłku bez konieczności odczekiwania standardowego okresu.

Zasiłek chorobowy po zakończeniu umowy zlecenia

Prawo do zasiłku chorobowego nie kończy się automatycznie wraz z wygaśnięciem umowy zlecenia. Jeśli choroba trwa co najmniej 30 dni i rozpoczęła się nie później niż 14 dni po zakończeniu ubezpieczenia, zleceniobiorca nadal może pobierać zasiłek. Zasady te obejmują:

Prawo do zasiłku chorobowego trwa mimo zakończenia umowy zlecenia, jeśli choroba trwa minimum 30 dni.

Choroba musi rozpocząć się nie później niż 14 dni po ustaniu ubezpieczenia.

W niektórych przypadkach, np. w przypadku chorób zakaźnych, okres ten wydłuża się do 3 miesięcy.

Jak wyliczyć L4 z umowy zlecenia? [KWOTY]

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zleceniobiorcy z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku krótszego okresu zatrudnienia, brany jest pod uwagę przeciętny przychód za pełne miesiące kalendarzowe. Główne zasady dotyczące obliczania zasiłku to:

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru .

. W przypadku ciąży, wypadku przy pracy lub poddaniu się zabiegom medycznym w celu bycia dawcą organów - zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru .

. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i jest finansowana przez zleceniobiorcę.

Na przykład, jeśli wynagrodzenie wynosi 2500 zł brutto, składka chorobowa wyniesie 61,25 zł.

Kto płaci za L4 na umowie zlecenie?

Zleceniobiorca, który jest objęty ubezpieczeniem chorobowym i spełnia wymagania ustawowe, otrzymuje zasiłek chorobowy z ZUS. W przeciwieństwie do sytuacji przy umowie o pracę, w przypadku umowy zlecenia nie obowiązuje podział kosztów związanych z finansowaniem okresu niezdolności do pracy. Oznacza to, że zleceniodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia za czas choroby, a całość zasiłku jest wypłacana wyłącznie przez ZUS.

Zalety płatnego L4 dla osób na umowie zleceniu