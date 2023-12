Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony” jest Agata Kozyr, prezeska Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

Kampania „Zanim Ciebie zabraknie” dotyczyła trudnego tematu, którym jest odchodzenie. Zważywszy na to, że zajmujemy się budową hospicjum, chcieliśmy zwrócić uwagę społeczności na to, że takie miejsce powstaje w naszym regionie. Zależało nam, żeby pokazać, że jest to temat, który jest wszechobecny. Sytuacja, kiedy żegnamy bliskich i mierzymy się z problemem rozmawiania o odchodzeniu wprost dotyka praktycznie każdego z nas – mówi Agata Kozyr.

Chcemy, by powstało pierwsze hospicjum stacjonarne w naszym regionie. W powiecie lęborskim i gminach sąsiadujących cały czas sto trzydzieści tysięcy osób nie ma dostępu do profesjonalnej opieki hospicyjnej w trybie stacjonarnym. Miejsca w hospicjum stacjonarnym trzeba szukać w odległości od 80 do 100 km. Miejsc jest oczywiście ciągle za mało, oczekuje się na nie po kilka tygodni – dodaje Kozyr.

Cudem niewątpliwie jest wsparcie naszego partnera strategicznego Fundacji Biedronki. Po kilkumiesięcznych rozmowach, które finiszujemy w Warszawie przed Radą i Zarządem, Fundacja decyduje o wsparciu kwotą, która pomoże zakończyć pracę w rok – cieszy się Agata Kozyr.