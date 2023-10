Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony” jest Magdalena Sopiela, Dyrektorka Biura Promocji i Rozwoju Społeczności 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Idea 3W

Woda, wodór, węgiel i to węgiel w kontekście nanotechnologii i nowych technologii, nie jeśli chodzi o paliwa kopalne. 3W jest spójną koncepcją, która łączy ze sobą utalentowanych naukowców, przedsiębiorców, samorządowców i liderów lokalnych społeczności, by w oparciu właśnie o te trzy zasoby zbudować lepszą, nowoczesną i zrównoważoną przyszłość — mówi Magdalena Sopiela.

Projekt trwa od 2021 roku. Kiedy na Forum Wizja Rozwoju ogłosiliśmy start projektu, słuchało nas 50 osób. W 2022 roku na drugim Kongresie 3W mieliśmy już 500 gości. Przed nami trzech Kongres 3W 27-28 listopada (2023) w Warszawie, gdzie będziemy gościć 1500 osób ze świata nauki, biznesu, administracji, ale także z Venture Building, Venture Capital. Planujemy gość międzynarodowych, aktywności międzynarodowe. Projekt przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania, idzie szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. Odbiór na rynku jest bardzo dobry i okazuje się, że 3W to jest dokładnie to, o co chodziło. Jesteśmy na etapie, w którym połączyliśmy ze sobą wiele podmiotów, które będą rozwijały ambitniejsze projekty, niż byłoby to możliwe w pojedynkę. Mamy około 200 oficjalnie zrzeszonych podmiotów, 35 czołowych polskich uczelni, które razem pracują nad tym, aby po prostu żyło nam się lepiej – dodaje Sopiela.