Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Impreza bardzo wymagająca. Następna tego typu w Polsce pewnie nie przytrafi się przez najbliższe 20/30 lat. Jest to prestiżowe przedsięwzięcie, wszystkie kraje w Europie walczą o to, żeby być organizatorem takiej olimpiady zawodów. W federacji europejskiej jest zrzeszonych trzydzieści dwa kraje, więc trzeba będzie poczekać długo na następny raz. Wyzwań było co niemiara, nie mieliśmy jak się wcześniej tego wszystkiego uczyć. Oczywiście organizowaliśmy wcześniej krajowe eliminacje, ale skala europejskich przewyższa wszystko, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory – mówi Paweł Poszytek.

Byliśmy pierwszym krajem, który na tak dużą skalę, właściwie prawie w całości sfinansował te zawody ze środków unijnych. Zresztą komisarz Unii Europejskiej Nicolas Schmit, odpowiedzialny za rynek pracy, był obecny i bardzo podobała mu się impreza. Spędził z nami cały dzień, chodził po wszystkich stoiskach, rozmawiał z młodymi ludźmi, którzy reprezentowali różne kraje – dodaje Poszytek.