Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest Jan Młotkowski – wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

Forum Kreatywności

Zaczniemy od omówienia ankiety, w której pytamy naszych widzów, uczestników forum co jest dla nich najważniejsze, czego chcą się dowiedzieć w kwestii inwestowania i promowania rynku kreatywnego. Później wejdziemy na drogę systemowego objaśniania mechanizmu jak zdobyć publiczne pieniądze na projekty kulturalne. Pewnie wiele osób na widowni będzie to wiedziało, bo są to dość powszechne informacje, ale zawsze warto uporządkować. W kolejnym panelu wchodzimy w sferę biznesową. Będziemy mówić, jak pozyskiwać pieniądze na kulturę od banków i inwestorów. Myślę, że mało kto wie w Polsce w jakiś sposób rozmawiać z Bankiem, czy prywatnym inwestorem w celu przedstawienia swojego produktu kreatywnego tak, żeby był interesujący dla instytucji finansowych – mówi Jan Młotkowski.

Obserwuję na różnych targach zagranicznych ewolucje w postrzeganiu ministerstw, kultury jako gałęzi gospodarki. Lata temu widziałem na targach stoiska pod emblematem różnego rodzaju firm. Później firmy łączyły się pod wspólnym pod emblematem Ministerstwa Kultury danego państwa. Dzisiaj wszystkie stoiska związane z promowaniem przemysłu kreatywnego, kultury w danym kraju są pod emblematem ministerstw gospodarki. Jest to taka sama gałąź gospodarki jak wydobycie węgla. Tylko rynek kreatywny na pewno jest znacznie bardziej dochodowy niż wydobycie węgla – dodaje Młotkowski.