Gośćmi Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" są Andrzej Zarzecki i Rafał Chrząszcz z Kancelarii Prosperitas.

Jaka jest sytuacja w sprawach frankowych po wyroku TSUE?

Akurat wakacje to jest taki okres, kiedy ludzie chcą odpocząć. Widzimy przeważnie w okresie wakacyjnym spadek zainteresowania tego typu kwestiami. Na wokandach sądowych jest zdecydowanie mniej wszystkich spraw nie tylko frankowych. W zakresie frankowiczów. Od kilku ostatnich lat widzimy, że umowy, które według banków miały być uczciwe i legalne, masowo upadają w sądach. Banki, które nie akceptowały ugód, zaczynają same je proponować. Niektóre lepsze, inne gorsze, wciąż próbując nabić frankowicza w pułapkę WIBORu i stałej raty. W Polsce udzielono około dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy kredytów frankowych, zdecydowaną ich większość na mieszkania. Znaczącą część, bo około 2/3 już zostały spłacone. Aktywnych jest około dwieście pięćdziesiąt tysięcy kredytów. W sądach obecnie toczy się według danych medialnych sto trzydzieści do stu pięćdziesięciu tysięcy spraw frankowych. Zawarto już około sześćdziesiąt tysięcy ugód. Coraz więcej osób rozwiązało lub jest w trakcie rozwiązywania swojego problemu z kredytem frankowym. Możemy jeszcze podsumować rok 2022. Sądy rozsądziły około dziesięciu tysięcy spraw frankowych, w tym 97% na korzyść klientów – mówi Andrzej Zarzecki.

Upadłość Getin Nobel Bank a klienci z kredytami walutowymi?

Bezsprzecznie osoby, które miały wątpliwą przyjemność współpracować z Getin Noble bank w ramach akcji kredytowej związanej z tak zwanym kredytem frankowym powinni zainteresować się tematyką dotyczącą postępowania upadłościowego. W pierwszej kolejności powinny zgłosić wszelkie swoje pretensje finansowe względem tego upadłego podmiotu do syndyka. Powinny także rozważyć czy w ich interesie nie jest zgłoszenie oświadczenia o potrąceniu na swojej wierzytelności względem banku. Tego rodzaju ruch jest jedną z nielicznych jeszcze otwartych możliwości do doprowadzenia do sprawiedliwych rozliczeń między stronami. Czasu nie jest dużo, tylko do 19 sierpnia można dokonać tego zgłoszenia bezpłatnie. Później też można, ale wiąże się to już z opłatą, niesymboliczną. Zalecamy, aby osoby, które jeszcze nie zatroszczyły się o to, żeby uzyskać poradę prawną, adwokata, radcy prawnego, zrobiły to, czym prędzej – dodaje Rafał Chrząszcz.