Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Mariusz Piotrowski, ekspert lotniczy z portalu fly4free.pl

Sami politycy PIS nie ukrywają, że gdyby nie spór właścicielskich w Modlinie, który sprawił, że politycy związani z partią rządzącą nie mają kontroli nad Modlinem, to prawdopodobnie tego lotniska w Radomiu prawdopodobnie by nigdy nie było. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że powstało bardzo nowoczesne lotnisko. Być może najbardziej nowoczesne lotnisko w Polsce, które jednak zalicza falstart. Ten falstart wynika z tego, że lotnisko cierpi z powodu tych wszystkich rozbuchanych nadziei, ambicji, zapowiedzi – mówi Mariusz Piotrowski.

Tymczasem mamy taką sytuację, że jedyną linią regularną z Warszawa-Radom, jest w tej chwili LOT. Linia, dla której robiono miejsce na lotnisku Chopina. Jeżeli chodzi o linie nisko kosztowe, no to na razie nie ma po nich śladu. Na Ryanaira w Radomiu się nie zanosi. Wizz Air wysyła jakieś sygnały, że jest zainteresowany. Natomiast to jest sytuacja trudna. Wizz Air próbuje rozegrać sytuację jak najlepiej dla siebie. Nie można wykluczyć, że będzie chciał uzyskać takie same warunki, jakie ma Ryanair w Modlinie, co może spowodować z kolei kolejną polityczną awanturę – dodaje Piotrowski.

