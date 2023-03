Czy depresja ma płeć?

Niektórzy mówią, że depresja jest kobietą, albowiem w wielu badaniach wychodzi, że kobiety częściej chorują na depresję, ale te badania oparte są na tych przypadkach, do których mamy dostęp. Zatem można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że nie mamy dostępu do wszystkich przypadków choroby u mężczyzn. Mężczyźni rzadziej i później zgłaszają się ze swoimi problemami natury psychicznej, emocjonalnej. Istnieje przypuszczenie, że w zasadzie nie ma różnic w grupach definiowanych płcią, że depresja jest taką demokratyczną chorobą czy zaburzeniem, że występuje niezależnie od płci i trudno jest z całą pewnością powiedzieć u kogo częściej. U mężczyzn ona ma często nietypowy przebieg – mówi Krzysztof Krajewski-Siuda.

Czy depresja jest uleczalna?

Depresja pojawiła się w moim życiu na przestrzeni pięciu lat dwa razy. Jak słucham mężczyzn, którzy są mi w jaki sposób bliscy, przyjaciół, którzy mnie o depresję pytają to boją się chorować. Mężczyźni boją się przyznać do tego, że mogą mieć problem z czymkolwiek. To już nie chodzi tylko o depresje. Mężczyzna najczęściej po pomoc w jakiejkolwiek dolegliwości trafia dlatego, że ktoś blisko niego zauważył, że coś jest nie tak, że ktoś zrobił ten pierwszy krok na zasadzie zadzwonił do specjalisty umówił na jakąś wizytę, kupił jakieś leki. Mężczyźni chorują w takiej ciszy, nie mówiąc nikomu o tym, że chorują. Jest to też trochę odwrócenie tego obrazu, który wydaje się zabawny, że jak mężczyzna ma 36,7 to ma już gorączkę, umiera i cały świat o tym wie. Łatwiej nam być przeziębionym a trudniej mieć depresję, zdecydowanie, jest to jest to choroba wstydliwa, powiedziałbym nawet, że intymna – dodaje Szymon Żyśko.

