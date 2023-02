Czy spalanie węgla jest szkodliwe?

Co wydziela się podczas spalania węgla?

Ile kosztuje nas podatników leczenie chorób powstałych w związku z zanieczyszczeniem powietrza, które jest wynikiem spalania węgla?

Szkodliwy węgiel. Jak rezygnacja ze spalania węgla poprawi stan zdrowia publicznego w Polsce?

Słowem wstępu, organizacja zajmuje się analizą tego w jaki sposób tak zwane czynniki środowiskowe, czyli w dużym uproszczeniu to co zrobiliśmy środowisku jako ludzie, wpływa nam zwrotnie na zdrowie. Raport jest kolejną publikacją która dotyczy spalania paliw kopalnych, ponieważ w kontekście naszej pracy nad zanieczyszczeniem powietrza w Polsce i nad tym jak to zanieczyszczenie wpływa na zdrowie no niestety musimy wziąć pod uwagę takie trudne tematy jak zależność od węgla, jak energetyka, jak polityka energetyczna, czyli wszystko to co kształtuje sposób w jaki pozyskujemy energię a jednocześnie wiąże się z bardzo wysoką emisją szkodliwych substancji, zarówno gazów cieplarnianych jak i zanieczyszczeń powietrza – mówi Weronika Michalak.

Tak naprawdę to co wkładamy do pieców w naszych domach, również to co jest spalane w naszych elektrowniach, elektrociepłowniach, wpływa nam na zdrowie, pogarsza jakość tego tak zwanego zdrowia publicznego i sprawia, że szybciej umieramy, bardziej chorujemy i że faktycznie koszty zdrowotne są coraz wyższe – dodaje Weronika Michalak.

70 proc. energii w kraju pochodzi z węgla

Cały czas jesteśmy bardzo silnie zależni od tych paliw kopalnych spalanych w elektrowniach. W 2021 roku elektrownie węglowe w Polsce wyprodukowały ponad 70% energii w kraju. My w tym raporcie w kontekście też bardzo trudnej sytuacji tego kryzysu energetycznego, który dotyczy teraz w zasadzie wszystkich krajów europejskich, mówimy o tym jak te zanieczyszczenia wpływają na zdrowie. Staramy się odwrócić to zagadnienie, z jednej strony pokazać, że węgiel spalany w elektrowniach emituje szkodliwe substancje dla zdrowia, a z drugiej strony pokazać to troszkę od innej strony, to znaczy jak uniknięcie spalania węgla, czy wycofanie się z energetyki węglowej do danego roku, może poprawić stan zdrowia publicznego Polek i Polaków i może jednocześnie oszczędzić koszty zdrowotne – mówi Weronika Michalak.

