Jaką wiedzę na temat niepodległości mają Polacy?

– Przede wszystkim, przed tymi obchodami (100-lecie odzyskanie niepodległości–red.) rozłożonymi na kilka lat, jeszcze w 2016 roku Narodowe Centrum Kultury, bo instytucja, którą reprezentuję jeszcze nie istniała, przeprowadziło badanie, które stanowiło podstawę opracowania wieloletniego programu „Niepodległa”. Wtedy na pytanie: Jakie według badanych wydarzenia w historii Polski są największym powodem do dumy? Polacy wskazywali odzyskanie niepodległości w 1918 roku na trzecim miejscu - 14% wskazań. Po kulminacyjnym roku obchodów w 2019 i już w latach kolejnych, odzyskanie niepodległości wskoczyło na szczyt tej listy i kolejno miało od 15% do 21% wskazań. Ta pierwsza 3 jest dosyć stabilna i mamy też tutaj transformację ustrojową/obalenie komunizmu i mamy wybór Karola Wojtyły na papieża. To pokazuje, że ta niepodległość rozumiana i jako odzyskanie niepodległości po zaborach, ale też to najnowsze odzyskanie niepodległości przed ponad 30 laty jest dla nas Polaków powodem do największej dumy. Jesteśmy dumni ze swojego państwa. Jeśli chodzi o poziom wiedzy, to ona jest zróżnicowana i tak naprawdę przed tymi obchodami wśród postaci wskazywanych jako najwięksi Polacy mieliśmy zawsze na czele Jana Pawła II, a spośród ojców niepodległości to Polacy kojarzą Józefa Piłsudskiego – mówi Wojciech Kirejczyk.

Wojciech Kirejczyk – Dyrektor Biura "Niepodległa"