Czym zajmuje się PMM VASCO Emergency?

– Grupę stworzyliśmy, daliśmy jej zaczątek zupełnie niedawno, bo tydzień temu skończył się 3 etap rekrutacji do tego zespołu, do którego od momentu ogłoszenia rozpoczęcia rekrutacji zgłosiło się ponad 300 chętnych. Do pierwszych testów dopuściliśmy 12 z tych osób i z tej grupy wyłoniliśmy jeszcze mniejszą grupę, z której chcemy stworzyć zespół szybkiego reagowania. To ma być zespół wielospecjalistyczny, złożony z medyków różnych zawodów, nie tylko lekarzy. To ma by zespół, który ma pomagać na całym świecie w sytuacji nagłych kryzysów, katastrof naturalnych. Zespół docelowo ma być certyfikowany według wytycznych WHO – mówi Renata Popik.

Reklama

Jak dołączyć do PMM VASCO Emergency?

– Rekrutację ogłosiliśmy w pierwszym kwartale tego roku ponieważ chcemy zacząć od stworzenia zespołu EMC1, czyli tego najbardziej podstawowego. Ogłosiliśmy nabór ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek. Jeśli chodzi o lekarzy to z naciskiem na takie specjalizacje jak: choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, pediatria, czy ginekologia. Potrzebowaliśmy też położnych. Po spełnieniu wymogów formalnych pierwszego progu rekrutacji oraz wykazania entuzjazmu do pracy w takim zespole, trzeba było przysłać dokumenty potwierdzające zawodowe kompetencje oraz wykazać się 2-3 letnim doświadczeniem zawodowym – dodaje mówi Renata Popik.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Renata Popik – koordynatorka polskiej misji medycznej VASCO Emergency.