Czym jest kolekcjonowanie sztuki?

– Kolekcjonowanie to pasja, to niezwykła przygoda, sposób na wyrażanie siebie, swoich emocji, mojego stosunku do świata, do problemów, zagadnień społecznych. To także realizacja moich wizji i marzeń, to także alternatywna forma inwestycji kapitału. Wszystkie te aspekty razem połączone pięknie mi się komponują w stwierdzenie wypowiedziane przez Goethego: Kolekcjonerzy to szczęśliwi ludzie. Wszyscy dążymy do szczęścia w życiu, więc mi kolekcjonowanie, zaangażowanie w sztukę współczesną daje poczucie szczęścia i spełnienia – mówi Agnieszka Jarosz.

Czym zajmuje się Fundacja Muzeum Warszawy?

– Fundacja Muzeum Warszawy to twór stosunkowo młody bo założony w tym roku. Jest połączeniem kontekstu historii i sztuki i wpływu społecznego. Znalazłem się w fundacji jako jedna z osób współtworzących fundację. Było to na zaproszenie pani dyrektor Karoliny Ziębińskiej-Lewandowskiej, która w dotychczasowej pracy związanej z Centre Pompidou miała styczność z mecenatami, mecenasami i stwierdziła, że chcemy zaszczepić podobne doświadczenia na rynku polskim do wsparcia Muzeum Warszawy – mówi Agnieszka Jarosz.

Agnieszka Jarosz – prezeska zarządu Fundacji Muzeum Warszawy, członkini Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, członkini Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.