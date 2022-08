Sztuka kolekcjonowania

– Przede wszystkim kolekcjonuję ekscytację, która towarzyszy mi na drodze do poznania wszystkiego, co wokół, wszystkiego co spotykam na swojej drodze. To mogą być myśli innych ludzi, to może być twórczość innych osób, to mogą być wspomnienia emocjonalne, czy wizualne. To mogą być kamienie, rośliny, bardzo różne rzeczy. Nie zawsze kolekcjonowanie musi się przekładać na posiadanie. Mam poczucie, że to doświadczanie jest najbardziej istotne w kolekcjonowaniu. Ta nauka, ta droga, trampolina do innych światów, innego myślenia, wszelkiego rodzaju nieoczywistości. Swego czasu ludzie, których było na to stać mieli gabinety osobliwości i one są dla mnie dobrą metaforą, czym staram się otaczać w swoim życiu – mówi Weronika Szwarc–Bronikowska.

– Pytanie, czy wszystko, co robimy w naszym życiu musi być dla kogoś, dla innych? Możemy kolekcjonować w domu, możemy kolekcjonować w zapiskach, w mediach społecznościowych na profilach zamkniętych i kolekcjonujemy sobie momenty, które za pomocą fotografii tam zostawiamy z jakimiś bardziej lub mniej przemyślanymi myślami. Nie jest powiedziane, że musimy się ze wszystkim dzielić z innymi. W dzisiejszym świecie jesteśmy w paradygmacie optymalizacji, sukcesów, jak największych wskaźników, pieniędzy, dobrostanu, który jeszcze powinien być certyfikowany przez bardzo dużo osób naokoło, które to zlajkują, zszerują, ochy, achy napiszą nam pod naszym postem, czy napiszą recenzję. Pytanie, do czego jest nam to potrzebne? – dodaje Szwarc–Bronikowska.

Weronika Szwarc–Bronikowska – współzałożycielka i wiceprezeska domu mediowego Media People. Ekspert mediowy, praktyk. Z branżą mediową związana od 1997 roku.