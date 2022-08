Reklama

Forum środowisk senioralnych

– W tym roku robimy forum środowisk senioralnych dla środowisk warszawskich. Oczywiście w formie hybrydowej, w związku z czym online mogą się połączyć osoby z całej Polski zainteresowane problematyką senioralną. W tym roku chcemy się skupić na sprawach warszawskich seniorów, ale to tylko z pozoru dlatego, że to o czym będziemy rozmawiać dotyczy w ogóle seniorów. W Polsce i nie tylko, seniorzy stanowią coraz większa grupę, z roku na rok będzie to wzrastało, będzie nas coraz więcej. Obserwując to, co się dzieje w Warszawie, stwierdziliśmy, że są bardzo różne podmioty, grupy, które pracują na rzecz seniorów – mówi Małgorzata Żuber-Zielicz.

– Wszyscy wiemy, że są kluby seniora, że są uniwersytety trzeciego wieku, koła emerytów, miejsca aktywności lokalnej międzypokoleniowej, gdzie seniorzy przychodzą i mogą korzystać z zajęć. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Mamy poczucie, że z tą całą ofertą nie docieramy do seniorów, którzy szczególnie po pandemii zostają w domu. Grupa aktywnych seniorów jest stosunkowa niewielka – dodaje Żuber-Zielicz.

Małgorzata Żuber-Zielicz – Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów.