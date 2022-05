Reklama

Pomoc dla Ukraińców w Polsce oraz walczących w obronie kraju

– Nie wiedziałem, że tak się rozwinie sytuacja. Najpierw moja pomoc była skierowana dla uchodźców, którzy przyjeżdżali tutaj do Polski. Mam dobrych znajomych w zakonach, których poznałem studiując na uniwersytecie, Ludzie, którzy przyjeżdżali do Polski, miałem od nich dziesiątki telefonów dziennie. Szukałem dla tych ludzi mieszkań. To była pierwsza fala pomocy. Następnie zacząłem otrzymywać wiadomości od swoich znajomych, którzy wybrali się bronić kraju na wschód Ukrainy. Prosili o wyposażenie taktyczne. To było dla mnie wyzwanie ponieważ to nie jest mój kierunek działania. Jestem osobą duchowną i to jest moja droga. Jednak musiałem poszukać jakiś możliwości działania. Pan Bóg dał mi takich ludzi poprzez, których mogłem działać. Współpracuję z organizacjami, które zbierają fundusze na wsparcie techniczne dla naszych wojskowych np. noktowizory – mówi Bohdan Nasypanyi.

Bohdan Nasypanyi – kleryk greckokatolicki z Ukrainy, doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wolontariusz, który niesie pomoc uchodźcom z Ukrainy.