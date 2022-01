O programie szpiegującym Pegasus stało się głośno pod koniec 2021 roku, kiedy amerykańska agencja prasowa Associated Press podała, że prokurator Ewa Wrzosek oraz polscy politycy mogli być inwigilowani z jego wykorzystaniem.

O tym jak działa Pegasus i jak groźnym może być narzędziem, a także jak się przed nim zabezpieczyć w rozmowie z Erykiem Kazanowskim opowiada Rafał Skrzypek – ekspert i publicysta portalu ITbiznes.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Czym jest program Pegasus?

Pegasus to jest tzw. spyware. Z tym, że nie jest on produkowany przez przestępców, a przez izraelską firmę NSO Group. Jest to program, który jest w stanie wykraść praktycznie każdą informację z naszego telefonu, a na dodatek bez naszej wiedzy.

Jest więc dość niebezpieczny i ma duże możliwości by służyć totalnej inwigilacji. Pegasus to aplikacja, która działa w tle i nie jest w żaden sposób widoczna dla użytkownika – podkreśla Rafał Skrzypek.

W jaki sposób Pegasus może dostać się do systemu telefonu?

Obecnie programy, takie jak Pegasus, instalowane są na telefonach bez udziału użytkownika. Wykorzystuje się do tego błędy albo w samym systemie operacyjnym albo w aplikacjach w nim zainstalowanych. Użytkownik nie ma wówczas pojęcia, że cokolwiek złego stało się z jego telefonem.

Żeby Pegasus mógł zostać na nim zainstalowany, telefon musi być włączony i połączony z siecią, najlepiej też oczywiście z Internetem. Im szybsze połączenie, np. LTE, tym łatwiej i szybciej można to zrobić. Wówczas dane z telefonu również są szybciej pobierane – wyjaśnia Skrzypek.

Jakie możliwości inwigilacji daje program Pegasus?

Operator Pegasusa może zrobić z naszym telefonem wszystko. Może podpiąć się pod mikrofon i kamerę i uruchomić je bez wiedzy użytkownika. Pobrać treści SMS i maili, które są skonfigurowane na telefonie. Przejrzeć zdjęcia. Podsłuchiwać rozmowy, które są prowadzone przez ten telefon.

Może dosłownie wszystko, włącznie z instalowaniem nowych aplikacji i odinstalowaniem tych, które są już na telefonie. Operator tego programu ma tzw. uprawnienia administracyjne – tłumaczy Skrzypek.

Rafał Skrzypek – ekspert i publicysta portalu ITbiznes.