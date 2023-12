W jakich nastrojach ekonomicznych kończymy 2023 rok? Czy rynki uwierzyły, że za chwilę Bruksela odmrozi Polsce miliardy euro z KPO?

Czy inflacja spadała szybciej niż oczekiwano i dlaczego sytuacja skomplikuje się w 2024 r.? Dlaczego już nie potrzebujemy tarcz? Czy przyszłoroczna ustawa budżetowa to realny plan, czy proteza? Czy manko w kasie państwa na 184 mld zł jest do udźwignięcia i czy grozi nam unijna procedura nadmiernego deficytu? Czy w przyszłym roku jesteśmy w stanie pożyczyć na rynkach 250 mld zł? Jak rynki mogą zareagować na ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa NBP Adama Glapińskiego? - o tym, jak ekonomicznie kończymy rok 2023 i jakie perspektywy są na rok 2024 rozmawiamy z Piotrem Kaliszem, głównym ekonomistą banku Citi Handlowy.