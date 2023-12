Który z ministrów rządu ma dziś przed sobą największe wyzwania? Ile kosztować będą propozycje zgłoszone w expose Donalda Tuska?

Czy deficyt budżetowy uda utrzymać się w ryzach? Które grupy społeczne będą największym beneficjentem rządów Koalicji 15 Października? Jak można wprowadzać mechanizm 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, by obniżyć koszty reformy o 10 mld zł? Dlaczego należy odchodzić od prostych transferów trafiających do szeroko określonych grup społecznych? - o to pytamy dr. hab. Michała Mycka, dyrektora think tanku CenEA.

W części drugiej (35 min.) podsumowujemy wydarzenia z mijającego tygodnia, zastanawiamy się, czym zaskoczy nas kolejny oraz jak może wyglądać współpraca między prezydentem Andrzejem Dudą i rządem Donalda Tuska.