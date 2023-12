Gośćmi Marcina Cichońskiego w podcaście „DGPTalk Po Stronie Kultury” jest duet Miętha czyli AWGS oraz Skip.

Miętha to jeden z najpopularniejszych polskich duetów hip-hopowych. Ich debiutancki album "Audioportret" z 2018 roku osiągnął status platynowej płyty, a drugi album "Męthlik" ukazał się we wrześniu 2023 roku.

Nasz duet jest rapowy, to jedno. To jakie gatunki jesteśmy w stanie zahaczyć, zaczepić i rozwinąć repertuar to jest drugie. Osobiście jestem dumny, że eksperymentujemy i próbujemy nowych rzeczy z nowymi artystami. Wiadomo, jak zapraszamy Margaret na utwór, no to wiemy, że zaczerpniemy trochę więcej popowego świata. To jest taki fajny test czy się odnajdziemy, czy to będzie zgodne z nami – mówi AWSG.

Wiadomo, że sięgamy do osób, które znamy, z którymi się lubimy, które szanujemy. Czasami próbujemy też wyciągać rękę do osób, do których powiedzmy, nie mamy takiego kontaktu z pierwszej ręki i różnie to wychodzi. Czasami się udaje, czasami nie. To jest natura tego biznesu, często się słyszy o jakiś obiecanych zwrotkach czy dogrywkach, które nigdy finalnie nie doszły do skutku – dodaje Skip.

W wywiadzie duet Miętha opowiedział także o tym, jaką muzykę chcą tworzyć w przyszłości. Jak przyznali, nie chcą się ograniczać do jednego gatunku muzycznego. Na koniec muzycy opowiedzieli o planach na przyszłość. Jak przyznali, w najbliższym czasie skupią się na promocji swojej najnowszej płyty.