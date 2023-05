Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Tomasz Kudelski – kompozytor, muzyk.

Trochę trudno wyjść z szufladki. Jestem gdzieś tam postrzegany jako muzyk związany z polskim kręgiem rocka progresywnego, przez zespół, w którym bębnie, Love De Vice. Przez długi czas myślałem, że należy walczyć z tą etykietą, że ona jest trochę bez sensu. W pewnym momencie stwierdziłem, że to nie ma wielkiego znaczenia. Jeżeli ludzie, którzy słuchają takiej muzyki, mają taką wrażliwość, interesują się moją muzyką, no to pewnie tak jest. I nie ma co z tym specjalnie walczyć - mówi Tomasz Kudelski.

Nawet do końca nie wiem, jak miałbym tę muzykę zakwalifikować. To jest wiele, wiele elementów. Dużo ludzi, postrzega tę muzykę jako związaną z muzyką ilustracyjną. Bardzo bliską muzyką, muzyki filmowej. Można powiedzieć, czerpałem inspirację z tego gatunku. Tak samo czerpałem inspiracje z muzyki klasycznej, mimo że nie jestem z tą muzyką jakoś specjalnie związany - dodaje Kudelski.

Tomasz Kudelski – kompozytor, perkusista związany z zespołem Love De Vice.