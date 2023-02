Reklama

Ostatnio rozmawialiśmy, że trochę byliśmy zmęczeni graniem tych samych piosenek od 2 lat. Druga strona medalu jest taka, że mam zarąbisty zespół mam zespół, z którym bycie jest przyjemnością i koncerty stały się wypadkową brzydko mówiąc trochę tej naszej relacji. Możemy wyjechać na wakacje, możemy porozmawiać o wszystkim i koncert jest bardzo ważny, ale jak masz ludzi obok siebie kto którzy dają ci takie poczucie, że jest ok albo nawet nie ok ale czujesz się nimi dobrze, no to cokolwiek robisz i który raz to już gramy tą piosenkę to jest przyjemnie – mówi Błażej Król.

Tu są dwie historie. Jedna historia jest teraz nazwą i całą tą wizualną otoczką. Ponad 10 lat pracowałem w handlu, sprzedawałem między innymi też swoje płyty, ale też znajomych i też tych których nigdy nie poznam. Nagrywając ten album odkryłem, że jak dalej sprzedaję płyty – dodaje Błażej Król.

Reklama

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!

Błażej Król muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów.