Kim jest Alicja Janosz?

– Nie cierpię szufladek, bo za każdym razem mam wrażenie, że pokazują jakiś urywek kim jestem. Musząc się określić jakkolwiek to powiem o sobie: wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka – mówi Alicja Janosz.

Czy łatwo się pisze osobiste teksty?

– Nie pisze się łatwo, bo ryczałam przy tym jak bóbr. To była taka moja autoterapia, która działa się przy pianinie, ale jest to bardzo uwalniające i myślę, że warunkiem tego, aby tak pisać jest praca nad sobą, samorozwój i gotowość do tego, żeby dojrzeć w życiu, bo czasami jesteśmy ludźmi dorosłymi ale mentalnie wciąż dziećmi. Cenzurujemy się i nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie, a ja chce żyć i być dorosła, więc też mam ten moment w życiu, w którym czuję się gotowa na to żeby poprzez moja muzykę dzielić się swoją prawdą, bo jest ona bardzo cenna i ważna w moim życiu – mówi Alicja Janosz.

