Marissa na pierwszym planie

– Ogólnie moje założenie pisania dla innych było takie, że miałam bardzo dużo pomysłów, jestem płodną pisarką, że tak powiem. Nie chciałam w żaden sposób tego marnować póki miałam tak czas, gdzie mam pomysły na piosenki, które nie koniecznie są w stylu Marissy, w stylu moim, który chciałabym przedstawić u siebie, a jeżeli byłby to dla kogoś super pomysł na jego płytę, na jego singiel, na cokolwiek innego to chciałam to bardziej wykorzystać i nie zaprzepaścić żadnego pomysłu – mówi Marissa.

– Piszę 5 lat i dopiero po tych 5 latach pisze dla artystów. Dla takich osób jak Doda, Sara James, Czasami mi ucieka dla kogo pisałam albo słyszę jakąś piosenkę w radiu i mówię: „Boże, ja to pisałam!”. Tego jest tak dużo czasem, że aż się nie pamięta, bo jest się takim zagubionym trochę – dodaje Marissa.

Marissa – wokalistka i autorka tekstów.