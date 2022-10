– Całe życie marzyłam o twórczości muzycznej. Na szczęście się udało, tworzę muzykę i za niedługo wydaję swoja pierwszą debiutancka płytę – mówi Paulina Neznal.

Nezznalek – początki w Internecie

– Kiedy zaczęłam działać w Internecie, pierwsze na co zwróciłam uwagę to prawda. Strasznie kłuło mnie w oczy, że niektórzy, nie są wstanie pokazać prawdy ludziom, a to jest najważniejsze, do tego żeby w dobrym tego słowa znaczeniu „sprzedać coś” ludziom. Nieważne co to jest, produkt, usługa, czy sama osobowość kogoś, ważne żeby ktoś się tobą zainteresował. Ja sama jako odbiorca wiem, że nie kupuję ludzi, którzy wydają mi się zbyt sztuczni mówi Nezznalek.

– Stwierdziłam, że stawiam wszystko na jedną kartę, albo mnie ludzie polubią, albo nie. Wtedy wszystko zaczęło się rozrastać. Działałam w Internecie już wcześniej tylko za bardzo się starałam. Budowałam postać, a nie o to chodzi. Stwierdziłam: Pokazuję siebie! Dopiero wtedy zaczęło coś się dziać w moim życiu. Nauczyłam się na własnych błędach i podkreśliłam to, że możesz zdobyć wszystko, co chcesz tylko musisz być sobą – dodaje Nezznalek.

Paulina Neznal