W środę, 17 listopada 2021, rozpocznie się 15. edycja Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. W tym roku, wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej, zarówno w warszawskich kinach, jaki i w Internecie, gdzie potrwa do 29 listopada 2021.

Na jakie filmy warto zwrócić szczególną uwagę? Jak widzowie przyjęli zeszłoroczną formułę on-line i czego nauczyła organizatorów?

Gościem Marcina Cichońskiego w najnowszym odcinku podcastu "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Jagoda Murczyńska, współorganizatorka festiwalu filmowego Pięć Smaków, znawczyni kina japońskiego i współczesnych kinematografii Azji Południowo-Wschodniej. Posłuchajcie!

O RETROSPEKTYWIE: WONG KAR WAI

Ta retrospektywa marzyła nam się od dawna. Wiedzieliśmy, że Wong Kar Wai pracuje nad odnowieniem swoich kopii filmowych. Wniósł tam zresztą pewne poprawki. Poprawił dźwięk i obraz, trochę zmienił kolorystykę. Są to filmy naprawdę niezwykłe, które mają prawdziwą moc uderzenia.

To było dla nas oczywiście ogromne, logistyczne przedsięwzięcie, na które nie każdy może sobie pozwolić.

Natomiast tak się złożyło, że Wong Kar Wai działa również jako producent innych filmowców i wspiera niezależnych twórców. Jakiś czas temu wspierał m.in. film "Jinpa" z Tybetu, który my wprowadzaliśmy w Polsce do kin, zajęliśmy się również jego promocją. Wtedy zaskarbiliśmy sobie zaufanie producentów i po bardzo długo trwających rozmowach, udało się nam pozyskać prawa do tych tytułów – opowiada Jagoda Murczyńska.

O SEKCJI OLIMPIJSKIEJ

Paradoksalnie, kino sportowe nie pojawia się często na festiwalach. Ale my lubimy przełamywać różne stereotypy w myśleniu.

Sport jest oczywiście doskonałym materiałem dla kina. Jest po prostu gotowym spektaklem. Są emocje i napięcie. Pojawiają się pytania: kto wygra? Kto przegra? Kto się złamie psychicznie? Tak naprawdę, za każdym razem, jest to gotowy scenariusz.

Ale jest to też świetny materiał socjologiczny i psychologiczny. Przepiękne filmy, pokazujące, np. jak budowanie drużyny potrafi zmienić życie dzieciaków, które nagle znajdują w nim sens – podkreśla Jagoda Murczyńska.

O SEKCJI: TAJWAŃSKIE KINO QUEER

Wybór Tajwanu jest tu nieprzypadkowy. W 2019 roku, Tajwan, jako pierwszy kraj w Azji, wprowadził prawo, zezwalające na małżeństwa jednopłciowe.

Tajwan jest uważany za jedno z bardziej demokratycznych i progresywnych społeczeństw azjatyckich. Bardzo lubi się tym chwalić, to jest też takie tożsamościowe. Oczywiście, dzieje się to poniekąd w opozycji do Chin, które są za rogiem.

Filmów queer powstaje na Tajwanie od lat bardzo dużo. Zaczęło się to znacznie wcześniej, jeszcze przed 2019 rokiem. Co ciekawe, są one niezwykle różnorodne. Pokazują społeczność LGBT+ w bardzo różnych wersjach.

To są przeróżne warianty ludzkich historii, które nie są pokazywane w takim bardzo martyrologicznym świetle. Są to po prostu historie o fascynujących ludziach. Interesujące historie miłosne, melodramaty, ale też pozytywne i szalone opowieści, które urzekają i rzucają dużo ciekawego światła na ten temat – przekonuje Jagoda Murczyńska.

