W najnowszym odcinku podcastu "DGPtalk: Mistrzowie popkultury" Marcin Cichoński zaprasza na subiektywną recenzję serialu komediowego "Ted Lasso". Sezon drugi serialu dostępny jest już w Apple TV.

JASON SUDEIKIS JAKO TRENER TED LASSO

Koncept serialu "Ted Lasso" oparty jest na klasycznym zderzeniu kultur: trener futbolu amerykańskiego przenosi się do Anglii, aby objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej w legendarnej Premier League. W rolę tytułową wciela się Jason Sudeikis, znany dotąd głównie z amerykańskich komedii, takich jak: "Millerowie" czy "Szefowie wrogowie".

NIE TYLKO DLA FANÓW PREMIER LEAGUE

W tym podcaście zastanowimy się, dlaczego mimo przewidywalności fabuły, serial ujmuje ciepłem i humorem? Czy trzeba być fanem piłki nożnej, żeby co piątek czekać na premierę nowego odcinka w Apple TV? Co łączy Tedda Lasso z postacią dr. House’a, który na stałe wpisał się do popkultury?

Przyjrzymy się także, czym różni się podejście do serialowych nowości, prezentowane przez Apple TV i Netflix? Posłuchajcie!

