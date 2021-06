18 czerwca 2021 ukaże się płyta "LIFESTRANGE". Gośćmi Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Po stronie kultury" są Paula i Karol. Od pierwszego, wydanego w 2009 roku, albumu "Goodnight Warsaw" duet tworzy piosenki w języku angielskim i koncertuje na całym świecie.

Jakie trudności musieli pokonać, by zaistnieć na innych rynkach muzycznych? Jak powstała ich najnowsza płyta? Co oznacza "LIFESTRANGE" i jak odnosi się do ich podejścia do świata? Gdzie będzie można usłyszeć ich "na żywo" latem? Posłuchajcie!

O POWSTANIU PŁYTY "LIFESTRANGE"

Paula: Zazwyczaj piszemy jak jesteśmy razem. Potrzebujemy tego momentu, kiedy jesteśmy razem, mamy jakąś energię, rozmawiamy ze sobą przez długi czas o czym będzie ta piosenka. Raczej musimy być w tym samym miejscu.

Karol: Na przestrzeni lat, to może kilka razy mieliśmy tak, że na Skype brałem gitarę i trochę się wymienialiśmy pomysłami. Ale to jest malutki procent tego, co robimy. Raczej jak się spotykamy, to te piosenki z nas wypływają i rzeczywiście potrzebujemy tego spotkania.

O ZNACZENIU TYTUŁU "LIFESTRANGE"

Paula: Karol i nasz basista, Jakub Czuwak, mają bardzo dobrą, bliską przyjaźń. Jakub zawsze, jak coś jest dziwnego, mówi do Karola: "A, coś dziwnego? Lifestrange", "A, coś się nie udało? Lifestrange". Tak po prostu mówi, "dziwne życie" czy coś w tym stylu.

Karol: Dowiedziałem się, skąd jest ten cytat. On tak naprawdę mówi: "Life is strange", tylko zjada to "is". To jest cytat z serialu "The Wire", ale tak naprawdę zostało to przeobrażone w takie nasze określenie w ogóle życia, istnienia i rzeczywistości.

Czasami, jak z Kubą do siebie dzwonimy, żeby ogarnąć różne bookingi i sprawy zespołowe, to zaczynamy rozmowę od tego, że bardzo dziwne jest to, że w ogóle istniejemy i że wszechświat istnieje. Zaczynamy naszą codzienność od takiego bardzo metafizycznego stwierdzenia i wtedy też pada to stwierdzenie "lifestrange" [śmiech].

O ZESPOLE "PAULA I KAROL"

Karol: Zespół "Paula i Karol" to jest taka dziwna mikstura. Ludziom się wydaje na pierwszy rzut ucha, że to jest takie po prostu przepozytywne. Ale może przez to jest pozytywne, że można trudne rzeczy przeżyć razem? Tak bym na to spojrzał.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!