Idea czterodniowego tygodnia pracy zdobywa coraz większe zainteresowanie na całym świecie, w tym także w Polsce. Profesor Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła badanie na ten temat, które ukazuje złożoność postaw Polaków wobec tego zagadnienia. O wyniki badań w rozmowie pytał Szymon Glonek.

Połowa Polaków za czterodniowym tygodniem pracy

W badaniu przeprowadzonym przez prof. Dominikę Maison połowa respondentów (50%) opowiedziała się za wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy, podczas gdy druga połowa była przeciwna. Ciekawym aspektem jest jednak to, że gdy zapytano, czy sami chcieliby pracować cztery dni w tygodniu, aż 76% Polaków odpowiedziało twierdząco. To pokazuje, że chociaż Polacy dostrzegają potencjalne problemy związane z ogólnym wprowadzeniem tego modelu, to indywidualnie byliby skłonni z niego skorzystać.

Polacy widzą systemowe trudności

Rozbieżność pomiędzy odpowiedziami na pytania o wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy dla całego społeczeństwa a indywidualnymi preferencjami respondentów jest zauważalna. Polacy zdają sobie sprawę z potencjalnych trudności związanych z systemowym wdrożeniem takiej zmiany, ale jednocześnie pragną korzyści płynących z dodatkowego dnia wolnego dla siebie.

Krótsza praca, mniejsze wynagrodzenie

Podstawowym pytaniem związanym z czterodniowym tygodniem pracy jest kwestia wynagrodzenia. Profesor Maison zauważa, że Polacy w większości (76%) woleliby pracować intensywniej, czyli po 10 godzin dziennie przez cztery dni, aby utrzymać swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Jedynie 24% respondentów byłoby skłonnych zgodzić się na obniżkę pensji w zamian za krótszy tydzień pracy.

Różnice pokoleniowe i w wykształceniu

Badanie ukazało, że młodsze osoby (w wieku 18-35 lat) oraz te z wyższym wykształceniem są bardziej skłonne do zaakceptowania obniżki wynagrodzenia w zamian za więcej wolnego czasu. Młodzi ludzie, którzy często jeszcze nie mają dużych zobowiązań finansowych i rodzinnych, oraz osoby z wyższym wykształceniem, które mogą sobie pozwolić na luksus rezygnacji z części wynagrodzenia, widzą więcej korzyści w dodatkowym czasie wolnym.

Sposoby spędzania wolnego czasu

Analiza sposobów spędzania wolnego czasu wskazuje na różnice pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością. Choć wielu Polaków chciałoby wykorzystać dodatkowy dzień wolny na podróże i zwiedzanie (31%), to jednak znaczna część respondentów deklarowała pasywne formy odpoczynku, takie jak leżenie i oglądanie telewizji. Co ciekawe, 15% Polaków wskazało, że dodatkowy dzień wolny przeznaczyliby na dodatkową pracę, co budzi pytania o rzeczywistą równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Instytucje i usługi publiczne

Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy wiąże się z koniecznością przemyślenia funkcjonowania wielu instytucji i usług publicznych. Polacy wydają się podzieleni co do zamykania szkół, przedszkoli i urzędów na jeden dodatkowy dzień. Jednocześnie jednak nie chcieliby rezygnować z dostępu do usług takich jak kina, restauracje czy ośrodki zdrowia, co pokazuje, że wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy wymagałoby skomplikowanych zmian systemowych.

Czterodniowy tydzień pracy to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Polacy są podzieleni w swoich opiniach, widząc zarówno potencjalne korzyści, jak i problemy związane z takim modelem pracy. Kluczowe kwestie do rozstrzygnięcia to aspekty finansowe, różnice pokoleniowe i wykształceniowe oraz funkcjonowanie instytucji publicznych. Jak pokazuje badanie prof. Maison, wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy wymagałoby głębokich zmian w strukturze społeczeństwa i gospodarki, a jego efekty mogą być różne w zależności od grupy społecznej i indywidualnych preferencji.