W ubiegłe wakacje rynek hipoteczny w Polsce był rozgrzany jak piasek na pustyni – ceny mieszkań rosły, a sprzedaż osiągała rekordowe wyniki. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. W rozmowie z Honoratą Skrzypek-Komorowicz z kredytowyporadnik.pl. Szymon Glonek omawia obecne realia rynku kredytów i nieruchomości oraz przyszłe perspektywy.

Spowolnienie na rynku hipotecznym

Rok temu, w lipcu 2023, rynek hipoteczny był na szczycie. Liczba złożonych wniosków kredytowych oraz podpisanych umów przedwstępnych była imponująca. Dzisiaj widzimy znaczące spowolnienie. Honorata Skrzypek-Komorowicz zauważa, że choć liczba wniosków kredytowych jest wciąż wysoka, to jednak daleko jej do statystyk z ubiegłego roku. Program rządowy „Bezpieczny Kredyt” znacznie wpłynął na dynamikę rynku, obecny brak programów rządowych przyczynił się do większej stabilizacji.

Stabilizacja cen i podaż nieruchomości

Pierwsza połowa 2024 roku nadal przynosiła wzrosty cen, choć znacznie wolniejsze niż rok wcześniej. Zwiększona podaż mieszkań – wynikająca z wcześniejszych inwestycji deweloperskich oraz zapowiedzi spadku stóp procentowych – sprawiła, że rynek stał się korzystniejszy dla kupujących. Obecnie można przeprowadzać transakcje spokojniej, a także negocjować ceny oraz dodatkowe bonusy od deweloperów, takie jak garaże czy komórki lokatorskie.

Ceny nieruchomości w głównych miastach - Warszawa, Kraków i Gdańsk

Ceny za metr kwadratowy w dużych miastach są wysokie. W Krakowie ceny wynoszą około 13 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W Warszawie są one wyższe – nawet do 14,5 tysiąca złotych za metr. Gdańsk ma ceny zbliżone do tych krakowskich. Rynek pierwotny i wtórny są dość zrównoważone pod względem cen, a wiele zależy od standardu wykończenia i lokalizacji nieruchomości.

Nowe programy rządowe

Z dużym zainteresowaniem rynek oczekuje nowego programu rządowego „Kredyt na Start”, który ma ruszyć na początku przyszłego roku. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, program ten nie wystartuje w tym roku, co oznacza, że kupujący muszą jeszcze trochę poczekać. Program ten ma wprowadzić kilka zmian, takich jak zniesienie limitów dochodowych dla rodzin z trójką dzieci oraz wprowadzenie limitu wkładu własnego, co ma zapobiec wzrostom cen nieruchomości.

Kredyty hipoteczne: oprocentowanie i preferencje Polaków

Oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostaje na stabilnym poziomie. Obecnie stałe oprocentowanie wynosi około 7-7,5%, a zmienne – około 7,5-8%, zależnie od marży banku i aktualnego WIBOR-u. Polacy coraz bardziej przekonują się do kredytów ze stałym oprocentowaniem, co zapewnia im stabilność finansową i spokój ducha.

Preferencje kredytobiorców

Historia ostatnich lat, zwłaszcza gwałtowne wzrosty stóp procentowych, skutecznie przekonały Polaków do wyboru stałego oprocentowania. Pomimo wysokich stóp procentowych, wielu kredytobiorców decyduje się na stałe oprocentowanie, aby uniknąć niespodziewanych wzrostów rat. Refinansowanie kredytów w przypadku spadku stóp procentowych jest możliwe, co również zachęca do wyboru stałego oprocentowania.

Spadek stóp procentowych

Zapowiedzi spadku stóp procentowych na początku przyszłego roku są pozytywnym sygnałem dla rynku hipotecznego. Jeśli prognozy się sprawdzą, możemy spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania kredytami hipotecznymi oraz stabilizacji cen nieruchomości.