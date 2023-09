Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Izabela Laskowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

EuroSkills to są najbardziej prestiżowe, największe w Europie zawody dla młodych profesjonalistów, adeptów zawodu, uczniów, studentów, młodych pracowników w wieku 18-25 lat. W dniach 5-9 września mieliśmy okazję zorganizować zawody europejskie w Gdańsku na terenie Amber Expo. Do Gdańska przejechało prawie 600 młodych zawodników, uczniów, czeladników, studentów, młodych pracowników. Najlepszych z najlepszych wybranych w swoich krajach. Uczestniczyli w czterdziestu dwóch zawodach podczas EuroSkills. Mieliśmy tam takie dyscypliny zawodowe jak gotowanie, florystyka, piekarnictwo, cukiernictwo, ale też branże związane z przemysłem, z inżynierią, na przykład frezowanie CNC, spawanie, instalacje hydrauliczne i grzewcze, klimatyzacja, chłodnictwo, instalacja elektryczne. Bardzo szeroki wachlarz branży budowlanej jak na przykład murowanie, malowanie i tapetowanie, kładzenie podłóg, układanie parkietów. Znalazło się też miejsce dla młodych dekarzy, cieśli, stolarzy, meblarzy. Pokazaliśmy najlepszych, najbardziej zdolnych. młodych profesjonalistów w zawodach związanych z branżą informatyczną. Było tworzenie stron internetowych, projektowanie różnych aplikacji. Wiele branż związanych z nowoczesnymi technologiami – mówi Izabela Laskowska.

Konkurs trwał trzy dni. W dyscyplinie murowanie zawodnicy budowali wspaniałą konstrukcję z różnego rodzaju kolorowych cegieł. Musieli te cegły wycinać, zestawiać, żeby odzwierciedlić idealnie rysunek, który był im poddany. Motywem przewodnim był Herb Gdańska. Były to konstrukcje mistrzowskie, takie, których na co dzień, standardowo murarz nie wykonuje. Wszystkie te prace, czy to mamy do czynienia z branżą florystyczną, czy ze spawaniem, z meblarstwem, stolarstwem, że wspomnianym murowaniem, nawet z gotowaniem czy z fryzjerstwem wymagały mistrzowskich prawdziwe rzemieślniczych, kreatywnych umiejętności, które wychodzą poza standardowe oczekiwania klienta w salonie – dodaje Laskowska.