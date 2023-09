W szesnastym odcinku podcastów z cyklu „Świat bankowości polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza” Szymon Glonek zebrał pytania i komentarze, jakie pojawiły się w internecie pod wcześniejszymi odcinkami i przedyskutował je ze swoim gościem.

Powstało pytanie, czy największy, flagowy polski bank uniwersalny PKO BP powinien być sprywatyzowany w taki sposób, żeby większościowy pakiet akcji tego banku trafił w ręce inwestora zagranicznego. Pojawiły się dylematy. Z jednej strony takie gospodarcze z drugiej strony społeczne i polityczne. Dawało się wyczuć w dyskusjach i w badaniach opinii społecznej, że znalezienie pewnego punktu równowagi pomiędzy zaangażowaniem kapitału zagranicznego a krajowego jest mocno oczekiwane. Sam w tych dyskusjach uczestniczyłem, namawiając do tego, żeby zachować balans, żeby nie przekraczać poziomu 50 proc. kapitału zagranicznego polskim sektorze bankowym. Uważałem, iż w kraju blisko czterdziestomilionowym musimy robić wszystko z punktu widzenia strategicznej stabilności, żeby budować własne, mocne krajowe instytucje finansowe. Pierwsza prywatyzacja z zaangażowaniem kapitału zagranicznego była wskazana z wielu powodów, nie tylko dlatego, że w bankach brakowało kapitału i funduszy na finansowanie akcji kredytowej zarówno prywatnych klientów, jak i firm, ale także po to, żeby zachęcić inwestorów zagranicznych, by lokowali w innych sferach przemysłu, gospodarki czy rolnictwa swoje kapitały – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.

Pewne jak w banku to przede wszystkim bezpieczne oszczędności obywateli, klientów i to pozostało. Mamy prawo do dumy. Pomimo tego, że liczba banków zmniejszyła się z blisko 1800 do 600 to właściwie żaden klient, żadna większa grupa klientów na przestrzeni 30 lat nie straciła swoich oszczędności. To klienci sobie bardzo cenią. Wszystkie badania pokazują, że to jest bardzo ważna cecha polskiej bankowości – dodaje Pietraszkiewicz