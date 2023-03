Jakie są inwestycje zagraniczne w Polsce?

Kto najwięcej inwestuje?

Dlaczego Polska jest atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów?

Polska jest atrakcyjna ze względu na ludzi, których mówiąc kolokwialnie produkują polskie uczelnie wyższe. Wiele firm wcześniej zainwestowało w Polsce i tak naprawdę Polacy edukują się w tych firmach, tworząc coraz to nowsze i ciekawsze profile, które są nie tylko z pozoru, ale rzeczywiście bardzo atrakcyjne dla wielu firm z Europy zachodniej czy też nawet z drugiej strony świata czyli chociażby z Japonii czy z Korei Południowej – mówi Sebastian Bedekier.

Jeśli mówimy o jakichś prostych pracach, w których Polska tak naprawdę zaczynała kilkadziesiąt lat temu to oczywiście zawsze istnieje obawa, że ktoś będzie tańszy, ale z drugiej strony musimy popatrzeć na jakość. Znam wiele przykładów firm, które chciały uczynić jeszcze większe oszczędności idąc właśnie do Azji i wracały z podkulonym ogonem do Polski – dodaje Bedekier.

