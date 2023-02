Czym jest różnorodność w pracy? Co daje różnorodność? Na czym polega zarządzanie różnorodnością?

Dziesięciolecie Karty Różnorodności w Polsce

Otóż jak wynika z naszego badania przygotowanego z okazji jubileuszu dziesięciolecia Karty Różnorodności w Polsce, który przez cały ubiegły rok świętowaliśmy, faktycznie po ponad 10 latach od badania, które wówczas Konfederacja Lewiatan przeprowadziła, jej raportu Barometru Różnorodności, rzeczywiście nie można mówić o dużym progresie. Momentami wręcz stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o to co się dzieje w zakresie takiego progresu wokół tematu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy - mówi Miłosz Marchlewicz.

Zarządzanie różnorodnością to jest podchodzenie w sposób strategiczny do kwestii związanych właśnie z różnorodnością, czyli tym w jaki sposób osoby zatrudnione w organizacji od siebie się różnią. Jest to także związane z inkluzjom czyli włączeniem społecznym tych osób, które pochodzą często z bardzo różnorodnych środowisk, mają różne doświadczenia życiowe, odmienne perspektywy - dodaje Marchlewicz.

