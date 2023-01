Rynek IT w Polsce

– Rynek IT, który obserwuję i jestem uczestnikiem albo nawet beneficjentem tegoż rynku, rozwija się szalenie dynamicznie od 20 lat. Staliśmy się centrum usług informatycznych na skalę całego regionu. To jest gigantyczna wartość również dla gospodarki, ale też wielka szansa na to, aby tę różnicę, odległość, którą mamy, mieliśmy do Europy skracać. Dlatego, tak wielką popularnością cieszy się ten rynek. Możliwości wejścia do tego rynku są w zasadzie nieograniczone, teraz to już nie jest kwestia studiów, szukamy ludzi już w szkołach średnich wyławiając talenty. Rynek jest szalenie chłonny i wydaje się, że niezaspokojony. To jest brakujących sto kilkadziesiąt tysięcy specjalistów w samej tylko Polsce i pewnie dużych kilkaset tysięcy w Europie, o świecie nie wspominając. Natomiast on się bardzo dynamicznie zmienia i tutaj nie mówię o technologiach, które się zmieniają, językach programowania, frameworkach, itd., ale od metody pracy po teraz ten najbardziej niepokojący element, którym jest sztuczna inteligencja, która rzeczywiście przetasuje skutecznie rynek programistów. Jak bardzo, to tylko wyobraźnia jest tutaj ograniczeniem – mówi Bartosz Łopiński.

Reklama

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Bartosz Łopiński – CEO Billennium.