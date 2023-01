ESG na rynku niemieckim

– 1 stycznia 2023 roku zaczęła obowiązywać ustawa o obowiązkach należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchu dostaw, tj. ustawa, która nie jest pierwszą tego typu regulacją, bo w 2017 roku we Francji weszła w życie ustawa, która również zobowiązywała przedsiębiorstwa do zwracania uwagi na prawa człowieka i zagadnienia środowiskowe. Francuska ustawa dotyczyła przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 5 tys. pracowników. W rezultacie było to 150 spółek działających we Francji, czyli zakres zastosowania był dość wąski i dotyczył zakres badania wpływu na prawa człowieka i zagadnienia środowiskowe, dotyczył tylko bezpośredniej działalności przedsiębiorstwa. Ustawa niemiecka idzie o krok dalej, a nawet można powiedzieć parę kroków dalej. Już sama jej nazwa wskazuje, że dotyczy łańcucha dostaw, czyli nie tylko przedsiębiorstwa, które bezpośrednio ustawie podlega, ale również jego dostawców – mówi Borys Sawicki.

– Przedsiębiorstwo ma obowiązek monitorowania prawa człowieka i zagadnień środowiskowych po stronie swoich dostawców. Nie jest to obowiązek bezwzględny. Ustawa od 1 stycznia ma zastosowanie do wszystkich podmiotów mających siedzibę lub oddział w Niemczech, w tym także do spółek zagranicznych, jeżeli zatrudniają przynajmniej 3 tys. pracowników – dodaje Borys Sawicki.

Borys D. Sawicki – Krajowa Izba Gospodarcza, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak