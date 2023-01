Co to jest niewypłacalność?

– Niewypłacalność firmy następuje wtedy, kiedy firma nie reguluje swoich zobowiązań wobec kontrahentów. Oczywiście to jest takie bardzo uproszczone pojęcie, bo w polskim systemie prawnym konieczne jest stwierdzenie niewypłacalności. Mam tutaj na myśli głównie przy postępowaniach sądowych konieczność złożenia wniosku o upadłość albo restrukturyzację przedsiębiorstwa, bo takie mamy dwie możliwości przewidziane drogą sądową. To zmieniło się w ostatnich latach. Zazwyczaj wcześniej kojarzyliśmy niewypłacalność firmy z jej upadłością, upadłością w celu likwidacji jej majątku i rzeczywiście ta forma nadal istnieje, natomiast 2016 roku doszło tutaj do zmiany w systemie prawnym. Ustawodawca wprowadził, moim zdaniem bardzo słusznie, dodatkowe formy dla firm, które doświadczały trudnej sytuacji płynnościowej, to są tzw. restrukturyzacje – mówi Grzegorz Sielewicz.

Restrukturyzacja firmy

– Restrukturyzacje może ogłosić sąd, są ich aż 4 formy: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, a także postępowanie sanacyjne. Postępowanie sanacyjne jest w zasadzie taką hybrydą pomiędzy upadłością, a restrukturyzacją – mówi Grzegorz Sielewicz.

– Przy temacie niewypłacalności pamiętajmy także, że mamy od niedawna takie formy, które zostały wprowadzone w 2020 roku w odpowiedzi na zapaść pandemiczną i na to w jak trudnej sytuacji znalazły się firmy, zwłaszcza podczas tych pierwszych lockdownów. W czerwcu 2020 roku wprowadzono postępowania pozasądowe tzw. przyspieszone postępowanie o zatwierdzenie układu – dodaje Grzegorz Sielewicz.

Grzegorz Sielewicz – Główny Ekonomista Coface.