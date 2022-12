Czym jest fundacja rodzinna?

– Jedyny związek miedzy fundacjami charytatywnymi, które funkcjonują w Polsce od wielu lat, to jest to, że również fundacja prywatna jest osobą prawną, oddzielnie funkcjonująca od fundatora i założycieli. Natomiast fundacje prywatne, rodzinne, jak sama nazwa mówi służą celowi prywatnemu, w tym przypadku przede wszystkim celom rodziny, czyli budowania i zabezpieczania majątku rodzinnego na pokolenia, czyli mogą środki z fundacji rodzinnej być przeznaczone na cele prywatne, a z fundacji o charakterze publicznym można wydawać tylko na cele statutowe, którymi są zwykle cele pożytku publicznego: oświata, nauka, wspieranie w określonych obszarach – mówi Adam Mariański.

Sukcesja firmy, a fundacja rodzinna

– Dobrze zbudowana fundacja rodzinna umożliwia budowanie firmy na pokolenia i to rzeczywiście jest jedyny instrument, który taki działanie umożliwia, ale to zależy jak to zostało przygotowane, wdrożone. Fundacje rodzinne to nie jest polski pomysł. One funkcjonują na świecie pod różną nazwą: trustów, fundacji prywatnych, rodzinnych; w wielu jurysdykcjach – dodaje Adam Mariański.

Adam Mariański – doradca podatkowy, adwokat, Partner Zarządzający w Mariański Group.