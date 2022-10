WorldSkills – inwestycja w przyszłość

– Ta część biznesu, która myśli o swoich przedsięwzięciach długoterminowo, z wieloletnią perspektywą, te firmy interesują się inicjatywą WorldSkills. Firmy, które myślą wyłącznie, co będzie dzisiaj, ewentualnie jutro, czy za miesiąc, nie są zainteresowane WorldSkills. Cała zabawa, cała przyjemność współpracy z młodymi ludźmi w tym projekcie polega na tym, że biznes inwestuje w przyszłość. Dzisiaj nie wiemy, czy to przyszłość za rok, dwa, czy za pięć lat. Jeśli biznes jest świadomy, że może i chce inwestować w swoją przyszłość, to będzie inwestować w młode talenty – mówi Piotr Strzałkowski.

Reklama

– Firma Grohe Polska jest partnerem strategicznym umiejętności: instalacje sanitarne i grzewcze. Udało nam się zaprosić do tego projektu kilka innych firm, natomiast bardzo dużo firm nam odmówiło. Rozmowa się urywała kiedy mówiliśmy, że chcemy współpracować z młodzieżą ze szkół, z młodymi ludźmi i uczelniami – dodaje Piotr Strzałkowski.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Piotr Strzałkowski - Ekspert WorldSkills, Grohe Polska Sp. z o.o.